ABD Başkanı Trump: İsrail ABD Kongresi’ni kaybediyor

Kapalı kapılar ardında yaşanan gerilime rağmen soykırımcı İsrail'e desteğini sürdüren Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. ABD Başkanı Donald Trump bir haber sitesine verdiği demeçte Netanyahu hükümetine uyarıda bulundu. Gazze'deki katliam nedeniyle İsrail'in ABD kongresi üzerindeki nüfuzunu kaybettiğine dikkati çeken Trump, "İsrail'in iyiliği için, Gazze'ye saldırılar derhal durmalı" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN