A Haber Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni doğan çocuk yoğun bakım ünitesine girdi |Video

A Haber, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni doğan çocuk yoğun bakım ünitesine girdi. Korona virüs günlerinde burada yeni doğum annelerde Kovid-19 virüsü tespit edilirse nasıl bir tedavi yöntemi izleniyor? Yoğun bakımda kaç bebek tedavi görüyor? Kovid-19 virüsü bulaşan bebek var mı? A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın özel haberi...