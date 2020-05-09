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A Haber Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni doğan çocuk yoğun bakım ünitesine girdi |Video

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09.05.2020
A Haber, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni doğan çocuk yoğun bakım ünitesine girdi. Korona virüs günlerinde burada yeni doğum annelerde Kovid-19 virüsü tespit edilirse nasıl bir tedavi yöntemi izleniyor? Yoğun bakımda kaç bebek tedavi görüyor? Kovid-19 virüsü bulaşan bebek var mı? A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın özel haberi...
A Haber Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni doğan çocuk yoğun bakım ünitesine girdi |Video
A Haber Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni doğan çocuk yoğun bakım ünitesine girdi |Video
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