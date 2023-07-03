A Haber havadan görüntüledi! Gaziantep İslahiye'de kalıcı konutlar yükseliyor

Asrın felaketinin ardından kalıcı deprem konutlarını yapımı hızla sürüyor. O noktalardan biri de Gaziantep İslahiye. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Evler havadan görüntülendi.

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