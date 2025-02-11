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A Haber canlı yayınında kar altında horon keyfi

A Haber canlı yayınında kar altında horon keyfi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.02.2025 21:43
Güncelleme:12.02.2025 01:17
Akşam saatlerinde Beykoz'da etkisini artıran kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Kar yağışı ile kendisini sokağa atanlar hep birlikte horon oynadı. Konuya ilişkin A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca, "İstanbul'un belirli noktalarında belirli bölgelerinde kar yağışı oldukça fazla. Biz de Beykoz'dayız. İnsanlar bir yandan burada kartopu savaşı yapıyor bir yandan da horon tepenler bile var." dedi.
A Haber canlı yayınında kar altında horon keyfi
A Haber canlı yayınında kar altında horon keyfi
A Haber canlı yayınında kar altında horon keyfi
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