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A Haber Ayasofya Camii’nin gizli tünellerinde! Asırları deviren Ayasofya Camii’nin gizemi

A Haber
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Giriş: 09.01.2023 17:00
A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, Ayasofya Camii'nin altındaki o tünellere uzman bir isimle girdi ve 15 asırlık gizemi sizler için aydınlattı.
A Haber Ayasofya Camii’nin gizli tünellerinde A HABER AYASOFYA CAMİİ'NİN GİZLİ TÜNELLERİNDE

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A Haber Ayasofya Camii’nin gizli tünellerinde
A Haber Ayasofya Camii’nin gizli tünellerinde
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