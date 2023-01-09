A Haber Ayasofya Camii’nin gizli tünellerinde! Asırları deviren Ayasofya Camii’nin gizemi

A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, Ayasofya Camii'nin altındaki o tünellere uzman bir isimle girdi ve 15 asırlık gizemi sizler için aydınlattı.

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