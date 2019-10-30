8 yılda 300 ameliyat geçirdi! Kayra için Başkan Erdoğan devreye girdi |Video

Evdeki deterjan az kalsın küçük çocuğu hayattan kopartıyordu. Şu anda 11 yaşında olan Kayra, 3 yaşındayken dikkatsizlik sonucu ulaştığı sıvı deterjanı içinde yemek borusu ve midesi büyük zarar gördü. Neredeyse iki organını da tamamen kaybetme noktasına geldi. 8 yılda tam 300 ameliyat geçirmesine rağmen Kayra sağlığına tam olarak kavuşamadı. Son ameliyatını ABD'de olması gereken Kayra'ya ise Başkan Erdoğan elini uzattı. İşte detaylar...