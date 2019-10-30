30 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.10.2019

8 yılda 300 ameliyat geçirdi! Kayra için Başkan Erdoğan devreye girdi |Video

Evdeki deterjan az kalsın küçük çocuğu hayattan kopartıyordu. Şu anda 11 yaşında olan Kayra, 3 yaşındayken dikkatsizlik sonucu ulaştığı sıvı deterjanı içinde yemek borusu ve midesi büyük zarar gördü. Neredeyse iki organını da tamamen kaybetme noktasına geldi. 8 yılda tam 300 ameliyat geçirmesine rağmen Kayra sağlığına tam olarak kavuşamadı. Son ameliyatını ABD'de olması gereken Kayra'ya ise Başkan Erdoğan elini uzattı. İşte detaylar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Deterjan yutan çocuk 8 yılda 300 ameliyat geçirdi
Deterjan yutan çocuk 8 yılda 300 ameliyat geçirdi
'Sigara' kavgasında silahlar ateşlendi: 5 yaralı
'Sigara' kavgasında silahlar ateşlendi: 5 yaralı
4 ilçede hırsızlık yapan kadınlar suç makinesi çıktı
4 ilçede hırsızlık yapan kadınlar suç makinesi çıktı
Otoyolda yürekleri sızlatan görüntü!
Otoyolda yürekleri sızlatan görüntü!
Eşinin benzin dökerek yaktığı kadından acı haber
Eşinin benzin dökerek yaktığı kadından acı haber
Okul arkadaşının şehit haberini sunan spiker gözyaşlarını tutamadı
Okul arkadaşının şehit haberini sunan spiker gözyaşlarını tutamadı
TEM Otoyolu’nda etkili olan sis havadan görüntülendi
TEM Otoyolu’nda etkili olan sis havadan görüntülendi
Bu da oldu! Ambulans çaldılar...
Bu da oldu! Ambulans çaldılar...
Kahramanmaraş'ta feci kaza! Ayağı koptu...
Kahramanmaraş'ta feci kaza! Ayağı koptu...
Bağcılar'da istinat duvarı ve yol çöktü
Bağcılar'da istinat duvarı ve yol çöktü
Ayağıyla dolandırıcılık yapan hırsız
Ayağıyla dolandırıcılık yapan hırsız
Sinyal suçüstü yakalattı
Sinyal suçüstü yakalattı
Daha Fazla Video Göster