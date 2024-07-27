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750 milyonluk vurgun! Akılalmaz yöntem deşifre oldu | Yediemin otoparklarındaki lüks araçlar...

750 milyonluk vurgun! Akılalmaz yöntem deşifre oldu | Yediemin otoparklarındaki lüks araçlar...

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 14:42
İstanbul'da Yediemin otoparklarında bulunan milyonluk araçları yaptıkları sahte belgelerle alıp 3. şahıslara satarak yaklaşık 750 milyon liralık vurgun yapan 25 kişilik çete çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince 8 ilde yapılan operasyonda şüphelilerin arasında bir icra müdür yardımcısı, icra memurları ve zabıt katipleri bulunduğu öğrenildi.
750 milyonluk vurgun! Akılalmaz yöntem deşifre oldu
750 milyonluk vurgun! Akılalmaz yöntem deşifre oldu
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