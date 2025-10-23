71 yıllık cami derneği tahliye edildi, hukuki süreç başlatıldı

Bursa'da 1954 yılından bu yana faaliyet gösteren Kiremitçi Sinanbey Camii Tamir ve Yaşatma Derneği, caminin alt katında bulunan bürosundan tahliye edildi. Osmangazi İlçe Müftülüğü tarafından açılan tahliye davası sonrası gerçekleştirilen tahliye işlemi, dernek tarafından "hukuki hakların ihlali" olarak değerlendirilirken, müftülük ise söz konusu alanın "işgal" kapsamında olduğunu belirtti.

