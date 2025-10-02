02 Ekim 2025, Perşembe

63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına 5 tutuklama
63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına 5 tutuklama

63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına 5 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 02.10.2025 09:02
Güncelleme:02.10.2025 09:15
Hatay’da komşular arasında yaşanan kavgada pompalı tüfekle vurulan 63 yaşındaki kadın öldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalarda gözaltına alınan 5 kişi mahkemece tutuklandı.
63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına 5 tutuklama
