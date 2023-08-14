14 Ağustos 2023, Pazartesi
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6 yıl sonra kök hücre ile yeniden gördü! İlk çocuğunu gören İbrahim Kösem duygularını A Haber ile paylaştı
İbrahim Kösem, 6 yıl önce geçirdiği kaza sonrası görme yetisini kaybetmişti. 37 yaşındaki hasta, ilk kez uygulanan tedavi sonucu görmeye başladı. Ayrıntıları İzmir'de bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Kösem, duygularını A Haber ile paylaştı. Kösem, "Yüzümde ve gözlerimde kimyasal yanık oluştu. Görme yeteneğimi kaybettim. Yeni yapılan bu proje sayesinde babadan alınan doku gözüme nakledildi. İlk etapta çocuğumu görme mutluluğu yaşadım." ifadelerini kullandı.