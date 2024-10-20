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6 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı

6 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 16:33
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, önceki gün 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında kaza anının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
6 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı
6 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı
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