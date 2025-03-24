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6 çocuk annesi eşini tabancayla öldürdü!

6 çocuk annesi eşini tabancayla öldürdü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.03.2025 23:20
Olay, öğle saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Güçlü köyü Kolgezer mezrasında meydana geldi. İddiaya göre A.E., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nesibe E.'ye tabancayla ateş etti. Nesibe E. Ağır yaralanırken, A.E. kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nesibe E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nesibe E.’nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, A.E.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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6 çocuk annesi eşini tabancayla öldürdü!
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