5G ile dijital hayatta yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim'de yapılacak 5G ihalesi öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 5G ile beraber tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım ve akıllı fabrikalar gibi hizmetlerin sunulacağını söyledi. Uraloğlu, 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerin 5G hizmeti sunabileceğini de aktardı.