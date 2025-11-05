05 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları "53 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor"
53 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor

"53 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2025 19:27
Ordu'daki taş ocağında meydan gelen göçüğün ardından A Haber ekranlarına bağlanan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, kamyon şoförü ve iş makinesi operatörüne ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Güler, özel bir şirkete ait taş ocağında meydana gelen göçükte kamyon şoförü ve iş makinesi operatörünün enkaz altında kaldığını belirterek, "Belediye, AFAD ve jandarma ekiplerinden oluşan 53 kişilik bir ekiple göçük altındaki kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Kurtarma çalışmalarında 17 iş makinesi görev yapıyor. Şu anda çalışmalarımız aralıksız sürüyor." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
53 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor
53 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor
"53 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor"
Kilis’te halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kilis’te halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Ağın’da yöresel leblebi yapımı etkinliği
Ağın’da yöresel leblebi yapımı etkinliği
Kurtarma çalışmaları kontrollü yürütülmelidir
"Kurtarma çalışmaları kontrollü yürütülmelidir"
Facianın nedeni gevşek zemin kayması olabilir
“Facianın nedeni gevşek zemin kayması olabilir”
Kastamonu’da anne ve oğuldan 3 gündür iz yok! A Haber bölgede
Kastamonu'da anne ve oğuldan 3 gündür iz yok! A Haber bölgede
Trafik felç, yoğunluk yüzde 89’a ulaştı!
Trafik felç, yoğunluk yüzde 89’a ulaştı!
Kedi ile farenin dostluğu şaşırttı
Kedi ile farenin dostluğu şaşırttı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde yangın paniği
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yangın paniği
Şaşırtan görüntü! Kedi ile fare böyle oynadı
Şaşırtan görüntü! Kedi ile fare böyle oynadı
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Anne ve oğlunun son görüntüleri çıktı
Anne ve oğlunun son görüntüleri çıktı
Daha Fazla Video Göster