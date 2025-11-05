"53 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor"

Ordu'daki taş ocağında meydan gelen göçüğün ardından A Haber ekranlarına bağlanan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, kamyon şoförü ve iş makinesi operatörüne ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Güler, özel bir şirkete ait taş ocağında meydana gelen göçükte kamyon şoförü ve iş makinesi operatörünün enkaz altında kaldığını belirterek, "Belediye, AFAD ve jandarma ekiplerinden oluşan 53 kişilik bir ekiple göçük altındaki kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Kurtarma çalışmalarında 17 iş makinesi görev yapıyor. Şu anda çalışmalarımız aralıksız sürüyor." dedi.

