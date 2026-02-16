Zonguldak'ta maden faciasında son durum ne? Vali Hacıbektaşoğlu A Haber'de

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana gelen göçük, yürekleri ağza getirdi. Göçük altında kalan 3 işçiden biri sağ olarak kurtarılırken, mahsur kalan diğer 2 işçiye ulaşmak için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, bölgedeki son duruma ve kurtarma çalışmalarının detaylarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.