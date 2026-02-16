CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Zonguldak'ta maden faciasında son durum ne? Vali Hacıbektaşoğlu A Haber'de

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana gelen göçük, yürekleri ağza getirdi. Göçük altında kalan 3 işçiden biri sağ olarak kurtarılırken, mahsur kalan diğer 2 işçiye ulaşmak için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, bölgedeki son duruma ve kurtarma çalışmalarının detaylarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

İzmir'de fırtına felaketi! Deniz taştı şehir su gölüne döndü
Balıkesir'de fırtına denizi taşırdı! İş yerlerine su bastı
Meclis'te doğum izni mesaisi
Arnavutköy’de sokak ortasında taciz skandalı
Duayen Gazeteci Mehmet Barlas doğum gününde anıldı
Marmara'da lodos alarmı! Uzman isimde A Haber'de uyarı
Doğum yapamayan ineğe ekmek bıçağıyla müdahale!
