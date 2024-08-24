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5 yıldızlı otel öğrenci yurdu oldu

5 yıldızlı otel öğrenci yurdu oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 11:00
Muğla Marmaris'te 5 yıldızlı bir otel Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna çevrildi.
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