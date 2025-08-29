29 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 5 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı
5 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı

5 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2025 19:58
Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde 5 yaşındaki Ayaz K., Bayram Semiz’in kullandığı 55 VG 888 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
5 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı
5 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı
5 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı
Arnavutköy’de çayırlık alanda yangın paniği
Arnavutköy’de çayırlık alanda yangın paniği
6 kişinin bindiği motosiklet devrildi: 6 yaralı
6 kişinin bindiği motosiklet devrildi: 6 yaralı
7 yıldır aranan zanlı yakalandı ve tutuklandı
7 yıldır aranan zanlı yakalandı ve tutuklandı
Parke taşı döşemeyi reddeden zabıtalara CHP’li başkandan sopalı saldırı
Parke taşı döşemeyi reddeden zabıtalara CHP’li başkandan sopalı saldırı
Vatandaşa 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı
Vatandaşa 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı
Ömer Halisdemir Parkı ve Yenidoğan Hatıra Ormanı açıldı
Ömer Halisdemir Parkı ve Yenidoğan Hatıra Ormanı açıldı
14 farklı güzellik salonuna operasyon: 18 şüpheli gözaltında
14 farklı güzellik salonuna operasyon: 18 şüpheli gözaltında
6 katlı apartmanda yangın korku dolu anlar kamerada
6 katlı apartmanda yangın korku dolu anlar kamerada
Başkan Çerçioğlu’nun öncülüğünde Aydınlı çocuklar geleceğe kulaç atıyor
Başkan Çerçioğlu'nun öncülüğünde Aydınlı çocuklar geleceğe kulaç atıyor
Gitar çantasındaki cips paketi içinde uyuşturucu ele geçirildi
Gitar çantasındaki cips paketi içinde uyuşturucu ele geçirildi
Bürokratik engel gurbetçiyi canından etti!
Bürokratik engel gurbetçiyi canından etti!
Daha Fazla Video Göster