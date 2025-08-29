5 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı

Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde 5 yaşındaki Ayaz K., Bayram Semiz’in kullandığı 55 VG 888 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN