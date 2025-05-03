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5. kattan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı!

5. kattan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 21:54
Olay, Çerkezköy ilçesi Gültepe Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 yaşındaki M.N.B. henüz belirlenemeyen bir nedenle ailesiyle yaşadığı apartmanın 5. katındaki daireden beton zemine düştü. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz bebek, ağır yaralı olarak Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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5. kattan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı!
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