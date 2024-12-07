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5 katlı binada yangın çıktı! 1 aylık bebek zehirlendi

5 katlı binada yangın çıktı! 1 aylık bebek zehirlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.12.2024 21:54
Bursa İnegöl'de 5 katlı apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 4 araçla yangına müdahale eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi. Yangında dumandan etkilenen Suriye uyruklu ailenin 1 aylık bebeği İmadeddin B. özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangınla alakalı
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5 katlı binada yangın çıktı! 1 aylık bebek zehirlendi
5 katlı binada yangın çıktı! 1 aylık bebek zehirlendi
5 katlı binada yangın çıktı! 1 aylık bebek zehirlendi
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