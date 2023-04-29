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5 farklı isim 5 farklı kimlik! Senaryoları aratmayan olay! 2 kez askere çağrıldı hapse girdi şimdi de...

DHA
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Giriş: 29.04.2023 11:15
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Ersin Akbaş’ın isim benzerliği başına yıllarca dert oldu. Akbaş, doğumundan itibaren süren hatalar sebebiyle 5 farklı isim ile yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. Resmi kurumlarda adı 'Ersin, Ersün, Ergün, Ergun ve Ergin' olarak geçen, bu nedenle 2'nci kez askere çağrılan, cezaevine giren Akbaş, şimdilerde emekli olabilmek için çalıştığını kanıtlamaya çalışıyor. Ersin Akbaş, “Millet bir isme sahip olamazken; 5 isme sahip oldum.” dedi.
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