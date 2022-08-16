45 saniyelik depremin götürdükleri çok ağır oldu: Çocuklarım sesten korkmasınlar diye...

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde iki çocuğunu, eşini, sağ kol ve sağ bacağını kaybeden Asya Koşal, tüm acılarını 45 saniye süren o geceye sığdırdı. 'Çocuklarım vefat ettikten sonra uzvum gitmiş, gitmemiş çok önemsemedim' diyen Koşal, "45 saniyede bir varmış, bir yokmuş. Koskoca bir hayat, bir aile yok oldu. Enkaz altından bir ben çıktım, ben de eski ben olarak çıkmadım" dedi.