30 yıl sonra aynı röportaj! Bu kez Şota Gürcüceye çevirdi

Bir dönem yeşil sahalarda fırtınalar estirmiş Türk futboluna adını altın harflerle yazdırmıştı Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Şota Arveladze. O yıllarda bir röportaj yapıldı ve efsane olarak hafızalara kazındı. Tercüman Alaaddin Gayretli, aslen Gürcü olan Şota'nın Türkçe konuşmasını anlaşılabilir hale getirmeye çalışıyordu. Yani bir nevi Türkçeden, Türkçeye çeviri yapıyordu. ATV Haber iki ismi yıllar sonra tekrar buluşturdu. İşte Samed Öztaylan ve Arif Soner Kalkan'ın özel haberi...

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