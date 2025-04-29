29 Nisan 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 30 yıl sonra aynı röportaj! Bu kez Şota Gürcüceye çevirdi
30 yıl sonra aynı röportaj! Bu kez Şota Gürcüceye çevirdi

30 yıl sonra aynı röportaj! Bu kez Şota Gürcüceye çevirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2025 09:02
Güncelleme:29.04.2025 09:02
Bir dönem yeşil sahalarda fırtınalar estirmiş Türk futboluna adını altın harflerle yazdırmıştı Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Şota Arveladze. O yıllarda bir röportaj yapıldı ve efsane olarak hafızalara kazındı. Tercüman Alaaddin Gayretli, aslen Gürcü olan Şota'nın Türkçe konuşmasını anlaşılabilir hale getirmeye çalışıyordu. Yani bir nevi Türkçeden, Türkçeye çeviri yapıyordu. ATV Haber iki ismi yıllar sonra tekrar buluşturdu. İşte Samed Öztaylan ve Arif Soner Kalkan'ın özel haberi...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
30 yıl sonra aynı röportaj! Bu kez Şota Gürcüceye çevirdi
30 yıl sonra aynı röportaj!
30 yıl sonra aynı röportaj!
Kötü koku ihbarı ile yaşlı kadın ölü bulundu
Kötü koku ihbarı ile yaşlı kadın ölü bulundu
Nevşehir’de kırmızı ışıkta kaza: 2 kişi yaralandı
Nevşehir'de kırmızı ışıkta kaza: 2 kişi yaralandı
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Çatıda çıkan yangın komşuları sokağa döktü!
Çatıda çıkan yangın komşuları sokağa döktü!
Silivri’de hurdalık alandaki yangın!
Silivri'de hurdalık alandaki yangın!
İzmir’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı!
İzmir’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı!
İzmir’de kıraathaneye silahlı saldırı: 3 yaralı
İzmir'de kıraathaneye silahlı saldırı: 3 yaralı
Aydın’da sağanak yağış alt geçitleri suyla doldurdu
Aydın’da sağanak yağış alt geçitleri suyla doldurdu
Bağ evine uyuşturucu baskını: 8 kişi gözaltında
Bağ evine uyuşturucu baskını: 8 kişi gözaltında
Sarıyer’de motosiklet araçla çarpıştı: 2 ağır yaralı
Sarıyer’de motosiklet araçla çarpıştı: 2 ağır yaralı
Kız öğrenciler saç saça kavga etti
Kız öğrenciler saç saça kavga etti
Daha Fazla Video Göster