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3 çocuk devrilen kamyonetin altında kaldı!

3 çocuk devrilen kamyonetin altında kaldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 22:54
Güncelleme:25.09.2024 23:01
İstanbul Başakşehir’de demir yüklü kamyonet, freni boşalması sonucu kaldırıma devrildi. Kamyonetin devrilmesi sonucu aracın içindeki demirler, kaldırımda yürüyen 3 çocuğun üzerine düştü. Yaralı çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülerken, devrilen kamyonet çekici yardımı ile kaldırıldı.
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3 çocuk devrilen kamyonetin altında kaldı!
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