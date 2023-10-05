05 Ekim 2023, Perşembe
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3 çocuk annesi Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Bedriye Kılıç olayında sözde hoca detayı
Cinayete kurban gittiği düşünülen Bedriye Kılıç'ın şüpheli kaybında yeni detaylar ortaya çıktı. Müge Anlı, Kılıç'ın evli ve iki çocuklu adama kaçtığını iddia eden kişinin aracısına ulaştı. İddiaları kabul etmeyen adam, yanıt veremediği soruları karşısında, çareyi sulama kanalına atlayarak kaçmakta buldu.