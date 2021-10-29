29 Ekim 2021, Cuma
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29 Ekim hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Sivas, Ardahan ve Kars'ta başlayan kar kalınlığı 15 santimetreye kadar çıktı. Peki başkan hangi illerde kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü cumartesi ve pazar günleri için açıklama yaptı.