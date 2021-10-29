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Videolar Yaşam Videoları 29 Ekim hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

29 Ekim hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.10.2021 16:29
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Sivas, Ardahan ve Kars'ta başlayan kar kalınlığı 15 santimetreye kadar çıktı. Peki başkan hangi illerde kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü cumartesi ve pazar günleri için açıklama yaptı.
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