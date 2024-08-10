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24. Ovit Yayla Şenlikleri! Horon halkası rekoru kırılacak mı?

24. Ovit Yayla Şenlikleri! Horon halkası rekoru kırılacak mı?

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 14:07
Rize'nin İkizdere ilçesinde gerçekleşen Ovit Yayla Şenlikleri kapsamında dünyanın en büyük horon halkası rekor denemesi yapılıyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu detayları aktardı.
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Horon halkası rekoru kırılacak mı?
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