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21 yaşındaki Batuhan’ın eski kız arkadaşının babasını öldürdüğü gün yüzüne çıktı

DHA
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Giriş: 25.06.2022 16:28
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde üç ay önce bıçaklanarak katledilen 21 yaşındaki Batuhan Kurt'un katili eski sevgilisinin babası olduğu belirlendi. Cinayetle alakalı baba ile eski kız arkadaşıyla beraber yedi şahıs gözaltına alındı. Zanlının cinayeti işlemeye gittiği anlar bindiği taksinin güvenlik kamerası tarafından, cinayet anı da bir başka güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı baba Hasan G.  "Nitelikli tasarlayarak adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
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