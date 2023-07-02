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2023 Yaz Kur'an Kursları başlıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2023 14:58
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yaz Kur'an Kursu 3 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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