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2022 yılı böyle geçti...

A Haber
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Giriş: 29.12.2022 11:03
Artık 2022 yılının sonuna geldik... 1 yılı daha geride bırakıyoruz. İşte 2022 yılında A Haber canlı yayınında hafta içi her sabah ekranlara gelen, A Haber spikeri Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’in birlikte sundukları Ajans Bugün programından renkli görüntüler…
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2022 böyle geçti...
2022 böyle geçti...
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