2022 yılı böyle geçti...

Artık 2022 yılının sonuna geldik... 1 yılı daha geride bırakıyoruz. İşte 2022 yılında A Haber canlı yayınında hafta içi her sabah ekranlara gelen, A Haber spikeri Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’in birlikte sundukları Ajans Bugün programından renkli görüntüler…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN