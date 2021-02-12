2021 üç aylar takvimi | Rahmet ve mağfiret dolu üç aylar başlıyor

Üç aylarda yapılacak ibadetler | Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan 3 aylar bu geceden itibaren başlıyor. Mübarek 3 ayların faziletini Marmara üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kamil Yaşaroğlu A Haber'de değerlendirdi.

Üç aylar ibadetleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, 13 Şubat Cumartesi günü başlayacak. Müslümanlar üç aylar içerisinde bolca ibadet ediyorlar. Hazreti Muhammed recep ayı geldiğinde 'Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.

Üç aylarda yapılacak ibadetler, bu mübarek zaman dilimine az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar her yıl, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirtilen tarihler aralığında bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç ayları idrak ediyorlar. Bu yıl recep ayı 13 Şubat tarihinde başlıyor. İşte üç aylarda neler yapılabileceği hakkında bilgiler

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Üç aylar, Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir. Hazreti Muhammed recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir. Hazreti Muhammed, recep ve şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, 'Hazreti Peygamber, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli, hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.' açıklamasında bulundu.

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte o bilgiler;"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."