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20 yıl önce deprem afetinin yaşandığı Sultandağı'nda neler olmuştu?

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Giriş: 06.02.2022 19:52
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi 3 Şubat 2002 tarihinde meydana gelen depremle sarsılmıştı. 44 kişinin hayatını kaybettiği afette çok sayıda bina yıkıldı. Peki o günlerde neler yaşandı?
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