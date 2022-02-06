06 Şubat 2022, Pazar
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20 yıl önce deprem afetinin yaşandığı Sultandağı'nda neler olmuştu?
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi 3 Şubat 2002 tarihinde meydana gelen depremle sarsılmıştı. 44 kişinin hayatını kaybettiği afette çok sayıda bina yıkıldı. Peki o günlerde neler yaşandı?