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20 plaja gece yasağı getirildi! Deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki yuvalama sahaları korunuyor

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 19.05.2024 15:05
Deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemi nedeniyle 20 plaja gece yasağı getirildi. Plajlar güvenlik kameraları ile izleniyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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