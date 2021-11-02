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2 Kasım hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 2 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

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Giriş: 02.11.2021 10:20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada kar ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, (Yozgat hariç) İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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