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2. elde Togg kurnazlığı! Fırsatçılardan en dolu paket oyunu

2. elde Togg kurnazlığı! Fırsatçılardan en dolu paket oyunu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.04.2025 13:30
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10x modeli üzerinden yeni bir fırsatçılık dalgası başladı. Yaklaşık 16 aydır zam yapılmayan aracın fiyatı şu anda 1 milyon 830 bin lira. Ama üst donanım paketleri eklenince vergi dilimiyle birlikte aracın fiyatı da artıyor. İkinci el piyasasındaki bazı uyanıklar da ilan sitelerinde "En dolu paket" diyerek T10x'leri 2,5 milyon liraya satışa çıkardı. Halbuki aracın sıfırı çok daha ucuz.
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2. elde Togg kurnazlığı! Fırsatçılardan en dolu paket oyunu
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