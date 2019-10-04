19 yaşındaki kayıp Esra Tekercioğlu Müge Anlı canlı yayınında bulundu! Peki Esra'ya ne oldu? Video

Tekercioğlu ailesi 19 yaşındaki kayıp kızları Esra'yı bulmak için ATV'nin fenomen programın Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Ailesi canlı yayında kızlarının öldüğünden endişe ederken, genç kızın evlendiği ortaya çıktı. Esra, 23 Eylül'de Ankara'da ortadan kaybolmuştu. 11 gün sonra ise evlendiği ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan Esra, ailesi ile yüzleşti. Esra'nın annesi ve babası gözyaşlarına boğuldu. 4 Ekim Cuma günü Müge Anlı'da neler yaşandı? İşte o anlar...