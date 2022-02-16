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16 yaşındaki Sıla Şentürk korkunç şekilde öldürüldü

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Giriş: 16.02.2022 18:49
Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk internetten tanıştığı bir şahıs tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Aileler arasında yapılan nişanın 3 ay önce bozulmasının ardından Hüseyin Can Gökçek’in barışmak için dün Ankara’dan Giresun’a geldiği de öğrenildi. Diğer yandan Sıla Şentürk'ün barışmak istememesi nedeniyle son haftalarda ölüm tehditleri aldığı da belirtildi.
16 yaşındaki Sıla Şentürk korkunç şekilde öldürüldü
16 yaşındaki Sıla Şentürk korkunç şekilde öldürüldü
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