16 Şubat 2022, Çarşamba
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16 yaşındaki Sıla Şentürk korkunç şekilde öldürüldü
Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk internetten tanıştığı bir şahıs tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Aileler arasında yapılan nişanın 3 ay önce bozulmasının ardından Hüseyin Can Gökçek’in barışmak için dün Ankara’dan Giresun’a geldiği de öğrenildi. Diğer yandan Sıla Şentürk'ün barışmak istememesi nedeniyle son haftalarda ölüm tehditleri aldığı da belirtildi.