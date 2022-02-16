16 yaşındaki Sıla Şentürk korkunç şekilde öldürüldü

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk internetten tanıştığı bir şahıs tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Aileler arasında yapılan nişanın 3 ay önce bozulmasının ardından Hüseyin Can Gökçek’in barışmak için dün Ankara’dan Giresun’a geldiği de öğrenildi. Diğer yandan Sıla Şentürk'ün barışmak istememesi nedeniyle son haftalarda ölüm tehditleri aldığı da belirtildi.