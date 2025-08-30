30 Ağustos 2025, Cumartesi

16 yaşındaki Mavera'dan Plevne marşı! Başkan Erdoğan hayranlıkla dinledi
16 yaşındaki Mavera’dan Plevne marşı! Başkan Erdoğan hayranlıkla dinledi

16 yaşındaki Mavera'dan Plevne marşı! Başkan Erdoğan hayranlıkla dinledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 09:09
Malazgirt Zaferi’nin 954'üncü yıl dönümü 26 Ağustos'ta büyük bir coşku ile kutlandı. O tarihi günde Başkan Erdoğan, Ahlat Külliyesi'nde öğrencileri ağırlamış o buluşmada Plevne marşını okuyan 16 yaşındaki Mavera Sena hem Erdoğan'a hem de arkadaşlarına müzik ziyafeti yaşatmıştı. Genç kız o anın hikayesini mikrofonlarımıza anlattı.
