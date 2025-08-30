16 yaşındaki Mavera’dan Plevne marşı! Başkan Erdoğan hayranlıkla dinledi

Malazgirt Zaferi’nin 954'üncü yıl dönümü 26 Ağustos'ta büyük bir coşku ile kutlandı. O tarihi günde Başkan Erdoğan, Ahlat Külliyesi'nde öğrencileri ağırlamış o buluşmada Plevne marşını okuyan 16 yaşındaki Mavera Sena hem Erdoğan'a hem de arkadaşlarına müzik ziyafeti yaşatmıştı. Genç kız o anın hikayesini mikrofonlarımıza anlattı.

