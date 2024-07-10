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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 3 dev bayrak! Türk bayrağı köprülerde dalgalanacak

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 10.07.2024 13:34
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı.
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