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1200 liradan 3 bin liraya yükselttiği kirayı kabul etmeyen kiracısının evine balta ile daldı

DHA
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Giriş: 14.01.2022 16:22
Bayrampaşa'da ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kapısını baltayla kırdı. Daha sonra eve girip içerideki kapıları ve camları da baltayla parçaladı. Ev sahibinin baltayla kapıyı kırdığı anlar cep telefonu ile görüntülenirken, olayın ardından ev sahibi Naim A. ile oğlu İhsan A., gözaltına alındı. Yaşadıkları korku dolu anları anlatan kiracı Esma S., "Çok korktuk. Sanki Suriye'de, savaştayım sandım. Kiracılar gelmese bizi öldürebilirdi" dedi. Olay, geçen Çarşamba günü 23.00 sıralarında, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Burç Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 92 yaşındaki ev sahibi Naim A., bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı.

Kiracılarının kendilerine ev bulamaması ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine ev sahibi, baltayla ailenin kapısına dayandı. Kiracı aile uyuduğu sırada dairenin dış kapısını baltayla kıran Naim A., içeriye girerek etrafa zarar vermeye başladı. Yaşlı adam, evdeki diğer kapıları da baltayla parçaladı. Dehşet anlarının ardından uyanan aile, bağırıp yardım istemeye çalıştı. Sesleri duyan komşularının gelmesi üzerine ev sahibi Naim A., daireyi terk etti. Yabancı uyruklu aile, durumu polis ekiplerine bildirdi. Naim A., olayın ardından kiracılarının suyunu ve doğalgazını kesti. Korkuya kapılan kiracı aile, kırılan daire kapısını değiştirdi. Endişeli aile, kapının arkasına da koltukları dayayarak kendilerince önlem aldı. Ev sahibinin baltayla daire kapısının kırdığı anlar, bina sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, Naim A., elindeki baltayla defalarca vurduğu kapıyı parçalıyor.
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