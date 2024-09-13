12 yıl önce Cilo Dağı'nda keşfettiği kaya balının kilosunu 3 bin TL'den satıyor

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde yaşayan Adil Yiğit, Cilo Dağı eteklerinde 12 yıl önce keşfettiği ve Norveç ile İsviçre gibi ülkelere gönderdiği kaya balının kilosunu bu sene 3 bin TL'den satışa çıkarttı.