13 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
12 yıl önce Cilo Dağı'nda keşfettiği kaya balının kilosunu 3 bin TL'den satıyor

12 yıl önce Cilo Dağı'nda keşfettiği kaya balının kilosunu 3 bin TL'den satıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2024 09:51
Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde yaşayan Adil Yiğit, Cilo Dağı eteklerinde 12 yıl önce keşfettiği ve Norveç ile İsviçre gibi ülkelere gönderdiği kaya balının kilosunu bu sene 3 bin TL'den satışa çıkarttı.
Babası gece Narin’in mezarına gitti
Babası gece Narin’in mezarına gitti
Narin cinayetinde DNA şüphesi
Narin cinayetinde DNA şüphesi
Kaya balının kilosunu 3 bin TL’den satıyor
Kaya balının kilosunu 3 bin TL'den satıyor
Gümüşhane’de asırlara meydan okuyan su kemeri
Gümüşhane'de asırlara meydan okuyan su kemeri
Adilcevaz’da fasulye hasadı başladı
Adilcevaz’da fasulye hasadı başladı
Bitlis’te çekirgeye karşı dronla mücadele
Bitlis'te çekirgeye karşı dronla mücadele
Adliyede ‘Zılgıt’ kavgası
Adliyede ‘Zılgıt' kavgası
Fatih’te korku dolu anlar! Bina çöktü 1 yaralı var
Fatih'te korku dolu anlar! Bina çöktü 1 yaralı var
Tekirdağ’da kaybolan Hintli mürettebatı aranıyor
Tekirdağ'da kaybolan Hintli mürettebatı aranıyor
Ayşenur’un otopsi raporu A Haber’de
Ayşenur'un otopsi raporu A Haber’de
Ayşenur’un cenazesi İstanbul’da
Ayşenur’un cenazesi İstanbul’da
Van’da kuyuya düşen kişi kurtarıldı
Van'da kuyuya düşen kişi kurtarıldı
Daha Fazla Video Göster