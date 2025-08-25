12 yaşındaki Miraç’tan örnek hareket: ‘Ben başladım, sıra sende!’

Hatay’da 12 yaşındaki Miraç Bayrakçı, deprem sonrası kurulan konteyner kentte çevreyi temizlemek için çöp toplama hareketi başlattı. ‘Ben başladım, sıra sende’ sloganıyla sosyal medyada da farkındalık yaratan Miraç’a, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri destek verdi. Miraç ve HBB ekipleri birlikte alanı temizleyerek çevre bilincini yaygınlaştırmayı hedefledi. Yetkililer, çevrenin korunmasının sadece belediyelerin değil, herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Bu örnek hareket, hem sosyal medyada hem kentte büyük takdir topladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN