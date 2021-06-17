17 Haziran 2021, Perşembe
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12 yaşındaki kız çığlıklarını taşa yazdı! Kahreden gerçek
Antalya'da, taşın üzerine 'Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' yazan kız çocuğunun, A.K. olduğu belirlendi. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurulan A.K.'ye, komşuları H.E.'nin (55) uzun süredir cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Bir süre önce Adana'ya taşındığı belirlenen H.E., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.