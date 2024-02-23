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100’den fazla araç birbirine girdi

İHA
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Giriş: 23.02.2024 11:17
Çin’in Suzhou kentindeki otoyolda buzlanma nedeniyle 100’den fazla araç birbirine girdi, 9 kişi yaralandı. Bir aracın trafik polisine çarptığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Gören inanamadı! 100’den fazla araç birbirine girdi GÖREN İNANAMADI! 100'DEN FAZLA ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

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100’den fazla araç birbirine girdi
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