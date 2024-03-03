100 bin bebekte bir görülüyor! Tedavi edilmezse ölüme yol açabiliyor | “Balon çocuk” hastalığı nedir?

Son dönemde sıkça duymaya başladığımız "balon çocuk" hastalığının en önemli nedeni akraba evlilikleri. Peki bu nadir görülen ama ölüme kadar giden hastalığın tedavisi ne? Cevabı haberimizde...

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