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Videolar Yaşam Videoları 100 bin bebekte bir görülüyor! Tedavi edilmezse ölüme yol açabiliyor | “Balon çocuk” hastalığı nedir?

100 bin bebekte bir görülüyor! Tedavi edilmezse ölüme yol açabiliyor | “Balon çocuk” hastalığı nedir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.03.2024 09:35
Son dönemde sıkça duymaya başladığımız "balon çocuk" hastalığının en önemli nedeni akraba evlilikleri. Peki bu nadir görülen ama ölüme kadar giden hastalığın tedavisi ne? Cevabı haberimizde...
Nadir görülen hastalık! Ölüme yol açabiliyor NADİR GÖRÜLEN HASTALIK! ÖLÜME YOL AÇABİLİYOR

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Nadir görülen hastalık! Ölüme yol açabiliyor
Nadir görülen hastalık! Ölüme yol açabiliyor
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