1 aydır kayıp! O noktalardan da sonuç çıkmadı: Ünlü ekonomist nerede?

İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, köpeği ile yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı. 80 kişilik ekip, saat 04.00'ten itibaren önceden taranan bölgeleri bir kez daha arıyor. 40 kilometrelik alanı yeniden tarayan ekipler, Gönen ilçe merkezinde de çalışma başlattı; ancak hiçbir iz bulunamadı.