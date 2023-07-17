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1 aydır kayıp! O noktalardan da sonuç çıkmadı: Ünlü ekonomist nerede?

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Giriş: 17.07.2023 12:54
İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, köpeği ile yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı. 80 kişilik ekip, saat 04.00'ten itibaren önceden taranan bölgeleri bir kez daha arıyor. 40 kilometrelik alanı yeniden tarayan ekipler, Gönen ilçe merkezinde de çalışma başlattı; ancak hiçbir iz bulunamadı.
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