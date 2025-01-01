Milyoner’de yıldızlar geçidi! Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun milyonluk soruyu açtırdı

'Kim Milyoner Olmak İster?' programı şimdi yılbaşı özel bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmanın bu bölümünde Ceza, Ziynet Sali, Betül Demir, Doğu Demirkol, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun yarıştı. Bir Gece Masalı'nın yıldızları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü...