01 Ocak 2025, Çarşamba

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Milyoner’de yıldızlar geçidi! Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de yıldızlar geçidi! Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun milyonluk soruyu açtırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.01.2025 00:42
Güncelleme:01.01.2025 00:43
'Kim Milyoner Olmak İster?' programı şimdi yılbaşı özel bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmanın bu bölümünde Ceza, Ziynet Sali, Betül Demir, Doğu Demirkol, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun yarıştı. Bir Gece Masalı'nın yıldızları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü...
Milyoner’de yıldızlar geçidi! Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun milyonluk soruyu açtırdı
Milyoner’de yıldızlar geçidi! Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun milyonluk soruyu açtırdı
Milyoner'de yıldızlar geçidi! Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun milyonluk soruyu açtırdı
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