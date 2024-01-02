Ebru Gündeş ’Dön Ne Olur’ şarkısını 24 yıl sonra ilk kez söyledi

Ebru Gündeş 1999 yılında çıkardığı albümünün tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirmiş, o anlar dünyadaki tek örnek olarak literatüre girmişti. Yılbaşı akşamı ‘O Ses Türkiye’ programında yer alan Gündeş, 24 yıl sonra ilk kez ‘Dön Ne Olur’ adlı şarkısını söyledi.