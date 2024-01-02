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Ebru Gündeş 'Dön Ne Olur' şarkısını 24 yıl sonra ilk kez söyledi

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Giriş: 02.01.2024 11:04
Ebru Gündeş 1999 yılında çıkardığı albümünün tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirmiş, o anlar dünyadaki tek örnek olarak literatüre girmişti. Yılbaşı akşamı ‘O Ses Türkiye’ programında yer alan Gündeş, 24 yıl sonra ilk kez ‘Dön Ne Olur’ adlı şarkısını söyledi.
Ebru Gündeş ’Dön Ne Olur’ şarkısını 24 yıl sonra ilk kez söyledi
Ebru Gündeş 'Dön Ne Olur' şarkısını 24 yıl sonra ilk kez söyledi
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