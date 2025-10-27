27 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Televizyon Videoları Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde geçen "unutulma hakkı" ne anlama gelir?
Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde geçen unutulma hakkı ne anlama gelir?

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde geçen "unutulma hakkı" ne anlama gelir?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.10.2025 11:41
Güncelleme:27.10.2025 11:41
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacıya 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları sözleşmesinde geçen unutulma hakkı ne anlama gelir?' sorusu soruldu. Peki Dijital Dünyada Çocuk Hakları sözleşmesinde geçen unutulma hakkı ne anlama gelir?
Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde geçen unutulma hakkı ne anlama gelir?
Unutulma hakkı ne anlama gelir?
"Unutulma hakkı" ne anlama gelir?
Aynadaki Yabancı 4. Bölüm Fragmanı
Aynadaki Yabancı 4. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Orhan Yeni Sezon İlk Bölüm 29 Ekim Çarşamba atv’de
Kuruluş Orhan Yeni Sezon İlk Bölüm 29 Ekim Çarşamba atv’de
Kurulus Orhan 1.Bölum 1.Fragmanı
Kurulus Orhan 1.Bölum 1.Fragmanı
Matematik sorusunda seyirciye güvendi! Büyük pişmanlık yaşadı
Matematik sorusunda seyirciye güvendi! Büyük pişmanlık yaşadı
Gözleri KaraDeniz 7. Bölüm 2.Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 7. Bölüm 2.Fragmanı
Dizimizin Nilüfer Hatun’u Mahassine Merabet’e sorduk
Dizimizin Nilüfer Hatun'u Mahassine Merabet'e sorduk
Aynadaki Yabancı 2. Bölüm 2. Fragmanı
Aynadaki Yabancı 2. Bölüm 2. Fragmanı
Aşk ve Gözyaşı 4. Bölüm Fragmanı
Aşk ve Gözyaşı 4. Bölüm Fragmanı
Kim Milyoner Olmak İster?
Kim Milyoner Olmak İster?
Kuruluş Osman’ı izledikten sonra Müslüman oldu
Kuruluş Osman'ı izledikten sonra Müslüman oldu
Gözleri KaraDeniz 6.Bölüm Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 6.Bölüm Fragmanı
Daha Fazla Video Göster