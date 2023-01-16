Bircan Bali'den yeni Hafsanur Sancaktutan açıklaması: HTS kayıtlarını çıkaracağım

Bircan Bali Deniz Can Aktaş ile ayrılan Hafsanur Sancaktutan'ın intihara teşebbüs ettiğini, ilaç içip bileklerini kestiğini ileri sürdü. Bircan Bali'nin iddiaları sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan güzel oyuncu bileklerini göstererek iddiaları yalanladı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili video paylaşan Bircan Bali, verdiği haberin arkasında durdu.