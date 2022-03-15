27 yıllık hasret Esra Erol’da son buldu! Hiç görmediği annesine kavuştu

Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlarına taşımaya devam ediyor. Mucizelerin gerçek olduğu programda bir kavuşma daha gerçekleşti. Hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Murat Kalkar’ın hasreti canlı yayında son buldu.